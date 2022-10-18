Лондон, , 10:44 — REGNUM Газ на торгах в Европе 18 октября стоит немногим более $1200 за тысячу кубометров, такого низкого показателя не было с 15 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1202 за тысячу кубометров. Это соответствует €118 за МВт·ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

Стоимость газа с начала дня снизилась более чем на 7%.

Цена идёт вниз из-за увеличения газовых запасов в странах ЕС. Они приближаются к максимуму. Кроме того, в регионе стало относительно тепло, а средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии выросла.

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