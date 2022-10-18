Москва, 18 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Американская строительная отрасль может снова пережить кризис 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание председателя Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилии Роуз о том, что «раскаленная докрасна» ростом цен экономика США постепенно «начинает остывать» и в стране появляются признаки нормализации ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Откровенно предвыборное заявление председателя Совета экономических консультантов при Белом доме — внутренняя политика, ничего личного, — сказал Пальченко. — Демократам необходимо создавать иллюзию, что ситуация в американской экономике находится под их контролем. У них в этом плане есть союзник — ФРС, которой приходится делать тоже самое и как-то успокаивать инвесторов, чтобы окончательно не сорвать все рынки. А между тем пока что у американской экономики всё не очень хорошо. Во-первых, инфляция, максимальная за последние 40 лет, ещё даже не закончила расползаться по всему перечню товаров и услуг, и всё ещё впереди. Во-вторых, размещение Non-Agency MBS (ипотечные закладные, не выкупаемые ФРС) в настоящее время равно нулю, что говорит о том, что ключевая для американской экономики строительная отрасль полностью финансируется ФРС. Что значительно обесценивает усилия финансовых властей по снижению инфляции. А не делать этого нельзя».

Как пояснил Пальченко, возможности американских домохозяйств по обслуживанию ипотечных кредитов постоянно снижаются на фоне роста и цен и самой стоимости кредитов из-за повышения ставки.

«В этих условиях не исключён риск катастрофического обвала спроса в ключевой для американской экономики строительной отрасли — может повториться 2008 год. Только на этот раз печатный станок уже ничем не поможет — гиперинфляция гарантирована. Так что рано говорить об «остывании» американской экономики. Ей не помогло даже восстановление рынка труда после ковидного провала и возврат к показателям до эпидемии», — подытожил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Роуз, США с точки зрения экономики «находятся в лучшем положении, чем большинство других государств».