Канберра, 18 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. 18 октября Бюро метеорологии Австралии разослало запрос всем средствам массовой информации (СМИ) в стране с просьбой перестать называть его «BoM», однако ведомство столкнулось с некоторыми проблемами при внесении изменений в свои же собственные аккаунты в социальных сетях, перед телеканал NineNews.

Австралия

«В связи с постоянно растущим числом суровых погодных явлений как никогда важно, чтобы идеи, мудрость, данные и информация Бюро метеорологии распространялись, понимались и применялись … Чтобы удовлетворить эту потребность, Бюро метеорологии просит, чтобы средства массовой информации обновили редакционный стиль, чтобы обеспечить ссылки на организацию по ее полному названию, например Бюро метеорологии или просто Бюро для краткости, а не BoM или Бюро погоды», — говорится в сообщении.

Как пишут журналисты, ведомство в скором времени постарается изменить название своих аккаунтов в социальных сетях.