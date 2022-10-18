Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) после крушения Су-34 в Ейске.

Severpost.ru Уголовное дело

Напомним, что военный самолет рухнул в жилом квартале на улице Коммунистической. Экипаж успел катапультироваться. В результате загорелся девятиэтажный дом. 13 человек погибли, 19 получили травмы и были госпитализированы. Более 500 человек нашли временный приют у родных, близких, а также в пунктах временного размещения.

Как сообщает Следственный комитет России, дело после крушения самолета в Ейске расследуется по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», пишет РИА Новости.