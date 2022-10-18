Канберра, 18 октября 2022, 10:38 — REGNUM Согласно недавнему опросу, жители Австралии откладывают в среднем 743 доллара в месяц, однако миллионы граждан вообще не имеют никаких сбережений, передает телеканал Nine News.
Так, опрос сайта Finder показал, что трое из пяти австралийцев имеют хорошую традицию к сбережениям. Почти половина австралийцев отметили, что у них хорошие привычки к сбережениям, хотя иногда они тратят деньги на крупную покупку.
Еще 13% респондентов отметили, что всегда откладывают.
Треть австралийцев сказали, что они в основном тратят, а не сберегают, а 10% опрошенных вообще ничего не откладывают, что равно примерно 2,4 млн граждан.
В опросе Finder приняли участие 2050 человек.