Канберра, , 10:38 — REGNUM Согласно недавнему опросу, жители Австралии откладывают в среднем 743 доллара в месяц, однако миллионы граждан вообще не имеют никаких сбережений, передает телеканал Nine News.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

Так, опрос сайта Finder показал, что трое из пяти австралийцев имеют хорошую традицию к сбережениям. Почти половина австралийцев отметили, что у них хорошие привычки к сбережениям, хотя иногда они тратят деньги на крупную покупку.

Еще 13% респондентов отметили, что всегда откладывают.

Треть австралийцев сказали, что они в основном тратят, а не сберегают, а 10% опрошенных вообще ничего не откладывают, что равно примерно 2,4 млн граждан.

В опросе Finder приняли участие 2050 человек.