Москва, , 10:36 — REGNUM Законопроект, отменяющий отнесение к обстоятельству, отягчающему ответственность правонарушителя, совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, внес в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Юрием Афониным, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас факт совершения умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел отнесен к обстоятельству, отягчающему ответственность правонарушителя.

Разработчиками данного законоположения преследовалась цель «усиления защиты прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел», для чего предполагалось повысить уровень ответственности работников органов внутренних дел перед обществом, что само по себе возражений не вызывало, отмечают в КПРФ.

«Однако, в ходе реализации данной идеи, не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов», — указали депутаты.

Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо, напомнили в КПРФ.

Кроме того, согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры, количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в Российской Федерации, причем на «долю» МВД из этого одного процента приходится менее одной трети, указали авторы инициативы.

В этой связи они предлагают убрать норму из Уголовного кодекса и исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления сотрудником органа внутренних дел.