Берлин, , 10:35 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц распорядился продлить срок службы трех оставшихся атомных электростанций страны до середины апреля 2023 года, что стало разворотом после предыдущего решения вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, в то время как страна продолжает бороться с беспрецедентным энергетическим кризисом, о чем сообщает агентство Bloomberg.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Шольца, принятое вечером 17 октября, призвано положить конец противостоянию между двумя его партнерами по партийной коалиции — «зелеными» и либералами. В то время как «зеленые» Хабека выступают против ядерной энергетики, Свободные демократы под руководством министра финансов Кристиана Линднера утверждают, что Германия должна использовать все имеющиеся генерирующие мощности для преодоления кризиса.

По плану Хабека, только две из трех оставшихся станций должны были работать до апреля — «Изар 2» компании EON и «Неккарвестхайм 2» компании EnBW, расположенные на юге Германии. Линднер настаивал на том, чтобы все три станции работали до 2024 года, включая станцию в Эмсланде, управляемую компанией RWE.

«В жизненно важных интересах нашей страны и ее экономики мы должны сохранить все генерирующие мощности этой зимой, — так отреагировал Линднер на решение Шольца. — Теперь канцлер внес ясность».

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