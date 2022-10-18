Канберра, 18 октября 2022, 10:39 — REGNUM Сингапур пообещал поддержку властям Австралии в их расследовании массовой утечки данных миллионов пользователей оператора Optus. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Optus принадлежит сингапурскому телекоммуникационному гиганту Singtel, контрольный пакет акций которого принадлежит государственному инвестиционному фонду.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и его сингапурский коллега Ли Сяньлун обсудили кибервзлом Optus во время переговоров в Канберре 18 октября. Ли Сяньлун сказал, что Сингапур серьезно относится к утечке данных.
«Наши агентства также связались с австралийскими коллегами и готовы оказать поддержку правительству Австралии, если потребуется наша помощь», — сказал он на совместной пресс-конференции.