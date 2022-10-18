Канберра, 18 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Сингапур пообещал поддержку властям Австралии в их расследовании массовой утечки данных миллионов пользователей оператора Optus. Об этом сообщил телеканал NineNews.

(сс) cegoh Сингапур

Optus принадлежит сингапурскому телекоммуникационному гиганту Singtel, контрольный пакет акций которого принадлежит государственному инвестиционному фонду.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и его сингапурский коллега Ли Сяньлун обсудили кибервзлом Optus во время переговоров в Канберре 18 октября. Ли Сяньлун сказал, что Сингапур серьезно относится к утечке данных.

«Наши агентства также связались с австралийскими коллегами и готовы оказать поддержку правительству Австралии, если потребуется наша помощь», — сказал он на совместной пресс-конференции.