Ростов, Ярославская область, 18 октября 2022, 10:40 — REGNUM В задымлении Ростова Ярославской области летом 2022 года повинны не одна, а сразу три организации. Об этом рассказал в личном телеграм-канале депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце июня 2022 года Ростов накрыло дымом от завода по производству древесного угля. Проведённая прокуратурой проверка выявила нарушения в работе завода по производству угля для мангалов, принадлежащему ООО «Тоталь Групп».
Как пояснила прокуратура в ответе депутату, завод ООО«Тоталь Групп» прекратил свою работу.
Как оказалось, завод был не единственным виновников задымления города. Аналогичные нарушения выявили на ООО «Неро-Пак», которое находится на Савинском шоссе дом №2А. Директору организации внесено представление, он также вызвал для возбуждения ряда административных дел. Ещё один очаг задымления выявили в посёлке Восход на территории, предназначенной для содержания скотного двора. Здесь были найдены 2 углевыжигательные печи. Предприятие ждёт проверка.
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