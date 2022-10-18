Ростов, Ярославская область, , 10:40 — REGNUM В задымлении Ростова Ярославской области летом 2022 года повинны не одна, а сразу три организации. Об этом рассказал в личном телеграм-канале депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Ростов в дыму из-за выбросов с завода yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце июня 2022 года Ростов накрыло дымом от завода по производству древесного угля. Проведённая прокуратурой проверка выявила нарушения в работе завода по производству угля для мангалов, принадлежащему ООО «Тоталь Групп».

Как пояснила прокуратура в ответе депутату, завод ООО«Тоталь Групп» прекратил свою работу.

«Предприятие ООО «Тоталь Групп», которое располагалось на ул. Февральской прекратило свою деятельность. Ранее были выявлены нарушения, по факту которых руководителю вынесено представление. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал депутат.

Как оказалось, завод был не единственным виновников задымления города. Аналогичные нарушения выявили на ООО «Неро-Пак», которое находится на Савинском шоссе дом №2А. Директору организации внесено представление, он также вызвал для возбуждения ряда административных дел. Ещё один очаг задымления выявили в посёлке Восход на территории, предназначенной для содержания скотного двора. Здесь были найдены 2 углевыжигательные печи. Предприятие ждёт проверка.

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