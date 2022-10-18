Харьков, Бывш. УССР, 18 октября 2022, 10:35 — REGNUM В Харькове метрополитен стал укрытием от воздушных ударов. Очевидцы публикуют видеозаписи со станций харьковской подземки, где население города пережидает время атак на инфраструктурные объекты.
Тревогу объявили по всей территории бывш. УССР. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о прилётах по объектам энергоинфраструктуры города, а метрополитен города проинформировал об остановке движения поездов.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября по объектам энергоинфраструктуры в разных городах на территории бывш. УССР нанесены удары. В частности, пожар охватил самую мощную ТЭЦ Киева.