Харьков, Украина, 18 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Харькове метрополитен стал укрытием от воздушных ударов. Очевидцы публикуют видеозаписи со станций харьковской подземки, где население города пережидает время атак на инфраструктурные объекты.

Канопус Киля Станция метро Московский проспект в Харькове

Тревогу объявили по всей территории бывш. УССР. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о прилётах по объектам энергоинфраструктуры города, а метрополитен города проинформировал об остановке движения поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября по объектам энергоинфраструктуры в разных городах на территории бывш. УССР нанесены удары. В частности, пожар охватил самую мощную ТЭЦ Киева.