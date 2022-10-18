Воронеж, , 10:35 — REGNUM Водитель снёс ограждение и въехал на территорию школы в результате автоаварии в ночь на 18 октября в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария произошла около 00:35 на улице Ломоносова, в районе дома №96 (здание школы №20). По предварительным данным, 21-летний водитель Kia, двигаясь по улице Ломоносова со стороны улицы Березовая Роща в направлении Московского проспекта, столкнулся с Chevrolet Klan под управлением 25-летнего жителя областного центра. В результате пострадал водитель второго автомобиля — его госпитализировали. Полиция проводит проверку.

В мэрии уточнили, что автомобиль (Chevrolet) пробил ограждение территории школы №20 и выехал на территорию учреждения.

Школа, добавили в мэрии, работает в штатном режиме. После того, как автомобиль уберут, ограждение будет восстановлено.