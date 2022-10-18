Москва, , 10:33 — REGNUM Ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«Этому предшествовал значительный комплекс мер, который проводило правительство в текущих условиях, а также активные меры поддержки занятости, которые шли по линии Минтруда и Министерства экономического развития. В принципе, на протяжении последних месяцев мы видим, что безработица держится на рекордно низком уровне», — сказал министр.

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