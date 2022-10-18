В Швеции поспорили о роли Шведских демократов в правительстве
Стокгольм, 18 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Лидер Шведских демократов Йимми Окессон считает, что на практике его партию следует рассматривать как правительственную, но, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, существует «очень большая разница» между фактическим пребыванием в правительстве и ролью поддерживающей правительство партии. О своем несогласии с позицией Окессона премьер-министр Кристерссон рассказал в интервью газете SvD.
«Правительство многое делает само по себе. Как отмечают сами Шведские демократы, многие области политики находятся за пределами Соглашения Тидё. Многие вопросы также относятся только к правительству и не проходят через риксдаг», — отметил премьер-министр страны.
Соглашение Тидё предусматривает, что Шведские демократы получают собственную канцелярию с чиновниками, которые будут обсуждать политику правительства с Умеренными, Христианскими демократами и Либералами. Более того, Шведские демократы должны «полностью» участвовать в семи проектах сотрудничества, о которых стороны договорились в соглашении. Однако партия не имеет такого же влияния в других вопросах, таких как внешняя политика.