Стокгольм, 18 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Лидер Шведских демократов Йимми Окессон считает, что на практике его партию следует рассматривать как правительственную, но, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, существует «очень большая разница» между фактическим пребыванием в правительстве и ролью поддерживающей правительство партии. О своем несогласии с позицией Окессона премьер-министр Кристерссон рассказал в интервью газете SvD.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Правительство многое делает само по себе. Как отмечают сами Шведские демократы, многие области политики находятся за пределами Соглашения Тидё. Многие вопросы также относятся только к правительству и не проходят через риксдаг», — отметил премьер-министр страны.

Соглашение Тидё предусматривает, что Шведские демократы получают собственную канцелярию с чиновниками, которые будут обсуждать политику правительства с Умеренными, Христианскими демократами и Либералами. Более того, Шведские демократы должны «полностью» участвовать в семи проектах сотрудничества, о которых стороны договорились в соглашении. Однако партия не имеет такого же влияния в других вопросах, таких как внешняя политика.