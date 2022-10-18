Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Полицейские вводили план «Перехват», чтобы задержать подозреваемого в убийстве молодого мужчины в центре Петербурга, сообщили 18 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Elvocero.com Нож

Конфликт между двумя молодыми людьми произошел 17 октября около 11:20 мск возле аптеки в доме 23 по улице Новгородской в Центральном районе города. В результате один из участников конфликта достал нож и ударил им в грудь 23-летнего молодого человека, а затем скрылся с места преступления на автомобиле Kia Rio.

«Пострадавший с проникающим ножевым ранением грудной клетки, в крайне тяжелом состоянии, был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Около 13:00 мск мужчина скончался в больнице», — добавили в ведомстве.

Чтобы задержать злоумышленника, полиция объявила план «Перехват» и в 12:15 мск во дворе дома 23 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе задержала 24-летнего мигранта.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.