Уфа, 18 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Претензии кредитора к АО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» арбитраж Башкирии удовлетворил, признав ответчика банкротом. В отношении предприятия ввели последний этап процедуры несостоятельности — конкурсное производство. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судьи Бобылёва — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Само решение для ознакомления ещё не доступно.

Напомним, спор слушался с июля 2022 года. Истцом выступала компания «Элегия» из Подмосковья, заявившая долг в размере 440 тыс. рублей.

Завод-ответчик работает в своей отрасли с 1996 года. Ранее он выступал исполнителем более 50 госконтрактов, в том числе по ремонту самоходного парома «Сердолик».

По итогам трёх последних лет (2019–2021) компания демонстрировала чистые убытки. По итогам 2021 года показатель составил 4,5 млн рублей, а собственный капитал имел отрицательное значение — 36,8 млн рублей.