Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Похоже, не всем нравится избрание лидера Умеренных Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции. Об этом написала газета Aftonbladet, отметив, что после голосования стало известно, что неизвестный, сидевший на трибуне для зрителей, попытался сорвать процесс голосования.

Риксдаг (сс) Self-taken

Мужчина был арестован после того, как кричал на трибунах во время голосования по избранию премьер-министра Швеции в риксдаге. Это подтвердил представитель полиции.

Во время голосования неизвестный кричал так громко, что в порыве высказывания своего недовольства в адрес Ульфа Кристерссона, он перекричал тальмана Андреаса Норлена, который говорил в микрофон.

«Он кричал и создавал шум. Его арестовали охранники в риксдаге, а затем за дело взялась полиция», — заявил представитель Стокгольмской полиции Пер Фальстрём.

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