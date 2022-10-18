В риксдаге Швеции неизвестный пытался сорвать избрание премьер-министра
Стокгольм, 18 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Похоже, не всем нравится избрание лидера Умеренных Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции. Об этом написала газета Aftonbladet, отметив, что после голосования стало известно, что неизвестный, сидевший на трибуне для зрителей, попытался сорвать процесс голосования.
Мужчина был арестован после того, как кричал на трибунах во время голосования по избранию премьер-министра Швеции в риксдаге. Это подтвердил представитель полиции.
Во время голосования неизвестный кричал так громко, что в порыве высказывания своего недовольства в адрес Ульфа Кристерссона, он перекричал тальмана Андреаса Норлена, который говорил в микрофон.
«Он кричал и создавал шум. Его арестовали охранники в риксдаге, а затем за дело взялась полиция», — заявил представитель Стокгольмской полиции Пер Фальстрём.