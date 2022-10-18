Уфа, 18 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Работы на одном из участков федеральной трассы завершены в Башкирии. Об этом 18 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Kaluganews.ru Строительства автомобильной дороги Южный обход Калуги

Он отметил, что дорожные рабочие завершили работы на федеральной трассе М-5 «Урал» — 7,24 км около села Кандры Туймазинского района, в этом месте участок автодороги был расширен до шести полос.

«Это позволит разгрузить участок — здесь традиционно большой поток машин», — отметил глава региона.

Хабиров добавил, что здесь было предусмотрено все для безопасности автомобилистов и пешеходов: построена транспортная развязка на пересечении с региональной дорогой Кандры — Сайраново.

«Оборудовали остановочные павильоны для пассажиров автобусов, посадочные площадки и площадки ожидания. Установили дорожные знаки, ограждение, нанесли разметку, провели освещение», — отметил глава региона.