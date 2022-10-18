Афганские талибы* атаковали позиции Фронта сопротивления в Панджшере
Базарак, Афганистан, 18 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на позиции сил Фронта сопротивления Афганистана в районе Талха в центральной части Панджшера. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников, в результате атаки погибли шесть боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но информации о возможных потерях фронта сопротивления пока нет.
Собеседники добавляют, что после атаки силы фронта отступили со своих позиций.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители Фронта сопротивления пока официально не комментируют этот вопрос.
Следует отметить, что бой произошёл после нескольких дней перерыва в столкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления.