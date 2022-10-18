Стокгольм, , 10:32 — REGNUM Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон не пришла на голосование по избранию Ульфа Кристерссона новым премьер-министром Швеции. Вместо этого ушедшая в отставку и проигравшая пост премьер-министра Кристерссону лидер Социал-демократов решила прокомментировать это назначение на странице в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

«Теперь риксдаг Швеции избрал Ульфа Кристерссона премьер-министром, и я поздравила его. Теперь большая ответственность ложится на плечи [лидера Шведских демократов] Йимми Окессона и Ульфа Кристерссона. Голосование также означает, что оппозиционная работа Социал-демократов начинается всерьез», — отметила Андерссон.

Кроме того, она написала, что Швеции нужна ответственная экономическая политика, которая может сломать сегрегацию, и что, по ее словам, в «Замковом соглашении» такой политики не предусмотрено.

«Они представили соглашение, которое может решить внутренние проблемы правых партий, но которое полностью упускает из виду важные социальные проблемы и рискует сделать шведов еще беднее», — предупредила лидер оппозиции.

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