Стокгольм, 18 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон не пришла на голосование по избранию Ульфа Кристерссона новым премьер-министром Швеции. Вместо этого ушедшая в отставку и проигравшая пост премьер-министра Кристерссону лидер Социал-демократов решила прокомментировать это назначение на странице в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Теперь риксдаг Швеции избрал Ульфа Кристерссона премьер-министром, и я поздравила его. Теперь большая ответственность ложится на плечи [лидера Шведских демократов] Йимми Окессона и Ульфа Кристерссона. Голосование также означает, что оппозиционная работа Социал-демократов начинается всерьез», — отметила Андерссон.

Кроме того, она написала, что Швеции нужна ответственная экономическая политика, которая может сломать сегрегацию, и что, по ее словам, в «Замковом соглашении» такой политики не предусмотрено.

«Они представили соглашение, которое может решить внутренние проблемы правых партий, но которое полностью упускает из виду важные социальные проблемы и рискует сделать шведов еще беднее», — предупредила лидер оппозиции.