Сеул, , 10:30 — REGNUM Первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи посетила базар, организованный Корейским Красным Крестом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря южнокорейского лидера Ли Джэ Мёна.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что первая леди страны одна вышла в свет впервые за последние четыре месяца.

Ким Гон Хи посетила базар, который проходил в выставочном комплексе COEX на юге Сеула, встретилась с добровольцами, а также приобрела различные предметы, включая галстук и пальто.

Она поблагодарила членов Красного Креста за ведение гуманитарной деятельности на протяжении 117 лет, а также членов специального женского комитета и волонтерскую группу, организовавших базар.

Базар проводится с 1984 года специальным женским комитетом Красного Креста, представителями предприятий и волонтерской группой, в которую входят супруги министров и других высокопоставленных государственных чиновников.

Мероприятие было организовано с целью сбора средств для социально незащищенных слоев населения.