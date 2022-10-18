Касимовский район, Рязанская область, 18 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении 33-летнего жителя посёлка Елатьма Рязанской области, расстрелявшего в апреле 2020 года пятерых человек возле своего дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Рязанского областного суда.

ИА REGNUM Охотничье ружье

Суд признал мужчину виновным в убийстве двух и более лиц и назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, удовлетворён гражданский иск одной из потерпевших о компенсации морального вреда в размере трёх миллионов рублей. При вынесении приговора суд учёл частичное признание вины и наличие малолетних детей у осуждённого.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 апреля 2020 года мужчина пошёл на конфликт с компанией молодых людей — его детям мешали спать громкие разговоры под окнами квартиры. Злоумышленник вооружился охотничьим карабином, вышел в подъезд и выстрелил четыре раза в сторону «обидчиков», три человека погибли на месте. Преследуя супружескую пару, он произвёл ещё три выстрела, мужчина и женщина скончались.