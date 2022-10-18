Боровск, Калужская область, , 10:37 — REGNUM Женсовет Боровска Калужской области в рамках благотворительной акции «Тепло наших рук» призвал рукодельниц связать носки и варежки для участников специальной военной операции. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию РИЦ Боровского района.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках акции женсовет предложил неравнодушным жительницам района присоединиться к флешмобу. Для этого необходимо связать шерстяные носки, варежки, шапки, снуды, для отправки бойцам в зону СВО. Вязанные вещи согреют солдат в период наступающих холодов.

Мастериц с вязанными вещами ждут в боровском Центре социальной помощи семье и детям «Гармония».

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