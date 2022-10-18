Киев, 18 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали видео удара по ТЭЦ-6 в Киеве. Удар произошёл утром 18 октября.

Дым

Автор видеозаписи находился неподалёку от станции, в нескольких сотнях метрах. На кадрах — густой столб дыма над зданием энергообъекта. В конце записи в объектив попал ещё один удар по объекту на берегу Днепра и растущее огненное облако на месте этого взрыва.

Ранее стало известно, что после ударов начался пожар на крупнейшей теплоэлектроцентрали Киева — ТЭЦ-6. Объект расположен в левобережной части города.