Махачкала, , 10:26 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор в отношении жителя Махачкалы Р. А. Омарова. Его признали виновным в финансировании терроризма и отправили за решетку на четыре года и один месяц, пишет РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Колония Sledcomrf.ru

Как установило следствие и доказал суд, подсудимый, передал 100 тыс. рублей двум участникам незаконного вооруженного формирования Э. И. Абдулаеву и У. М. Рамазанову. При этом обвиняемый достоверно знал, что они являются членами террористической организации, созданной для совершения тяжких преступлений, в том числе для совершения убийств сотрудников правоохранительных органов и насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации.

Позже, в сентябре 2021 года эти двое боевиков были уничтожены в ходе проведения контртеррористической операции. Их финансиста Омарова признали также виновным в несообщении о готовящихся преступлениях. Ему придется провести год в тюрьме, а остальные четыре года — в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Дагестана подозревается в финансировании боевиков ИГ*