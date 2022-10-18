Москва, , 10:26 — REGNUM Материнский капитал на первого ребенка в 2023 году в России составит почти 590 тысяч рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«На первого ребенка материнский капитал составит почти 590 тыс. рублей, на второго почти 780 тыс. Мы рассчитываем, что такой поддержкой в 2023 году смогут воспользоваться порядка 1,5 млн граждан», — сказал министр.

По его словам, это те граждане, которые уже имеют право на материнский капитал и те граждане, которые такое право получат.

«Общий объем расходов, который необходим на эту меру в рамках национального проекта, оценивается в 550 млрд рублей», — добавил Котяков.

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