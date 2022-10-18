Житомир, Бывш. УССР, , 10:26 — REGNUM Взрывы произошли на объектах энергетической инфраструктуры в Житомире. Об этом заместитель главы офиса киевского режима Кирилл Тимошенко сообщил 18 октября в своём телеграм-канале.

Житомир Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Житомир. Два взрыва на объектах энергетической инфраструктуры», — написал Тимошенко и добавил, что на месте работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Житомира Сергей Сухомлин ранее заявил об отключении водоснабжения и электроснабжения в городе. По его словам, «утром началось с прилётов».

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