Херсон, 18 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Схрон с оружием и боеприпасами выявили сотрудники полиции в Алешковском муниципальном округе Херсонской области, сообщили 18 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Телеграм-канал ГУ МВД по Херсонской области Изъятые боеприпасы

Тайник был обнаружен накануне, 17 октября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вблизи села Пролетарка. Полицейские изъяли автомат АК-74, магазин к нему и 15 выстрелов к гранатомету ВОГ-17. Полиция продолжает проверочные мероприятия.

Правоохранители призывают граждан сообщать о незаконно хранящемся оружии и боеприпасах и напоминает, что добровольная их сдача освобождает от уголовной ответственности в виде лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Запорожской и Херсонской областей сотрудники Росгвардии обнаружили два больших тайника с оружием и боеприпасами, в том числе — переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», а также 15 противотанковых гранатомётов.