Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Тяжёлая техника зайдёт на место падения самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске 18 октября, когда там закончит свою работу комиссия по происшествиям с военной авиацией. Об этом 18 октября рассказал журналистам во вторник начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«После того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжёлой техникой на разбор завалов», — сказал он.

Также Волынкин уточнил, что аварийно-восстановительные работы в районе падения самолёта планируется закончить в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приступить к комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома в Ейске планируется в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат следователи.