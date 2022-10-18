Абаза, Хакасия, , 10:23 — REGNUM Первую машину с гуманитарной помощью для мобилизованных отправили на прошлой неделе из города Абазы (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе городской администрации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня самое главное — это поддерживать наших ребят, их семьи и друг друга. Собрали много вещей: тёплую одежду, продукты питания длительного хранения, медикаменты, средства гигиены», — рассказали в мэрии.

Есть и особенные посылки. Абазинец Владимир Русин передал мобилизованным свой морской бинокль: «Сейчас он там нужнее». Татьяна Лисенкова вложила в каждый пакет с вещами, которые она вместе с мужем принесла в пункт сбора, письма со словами поддержки.

«Ребята говорят, что когда приходит гуманитарная помощь из родной Абазы, то они слышат: «Абаза, вам посылка!». На сердце сразу становится теплее», — подчеркнули в горадминистрации.

В Абазе работает штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. В первой декаде октября отделение управления социальной поддержки населения города произвело выплаты мобилизованным абазинцам и их семьям.

К поддержке подключились предприятия города, организации и учреждения. Ежедневно в горадминистрации ведётся приём для близких и родных мобилизованных.

Власти Абазы поблагодарили всех неравнодушных людей, оказывающих помощь призванным из города.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября власти Хакасии проинформировали о том, что республика полностью выполнила задачи по частичной мобилизации. В регионе подготовили второй пакет мер поддержки мобилизованных и их семей.

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