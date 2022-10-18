Ейск, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM В Ейске заработал консультационный центр для жильцов пострадавшего при крушении военного самолета Су-34 дома. Он развернут в торговом центре «Меотида». Об этом сообщает оперштаб Кубани 18 октября.

Разрушенный дом (сс) Angelo_Giordano

На вопросы людей ответят сотрудники Ейской администрации. Один из главных вопросов, который задают жильцы, касается возможности попасть в уцелевшие квартиры, чтобы забрать вещи и документы.

ИА REGNUM напоминает, что военный самолёт упал во дворе жилого дома на улице Коммунистической. Из-за возникшего возгорания вспыхнула рядом стоящая девятиэтажка.