Якутск, , 10:35 — REGNUM В каждом населённом пункте есть мужчины, которые призваны для участив в специальной операции в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев в эфире передачи «Талбан», призвав жителей республики объединяться и помогать военнослужащим и их семьям, сообщило ЯСИА.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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С этой целью в каждом районе республики открылся волонтёрский пункт #МЫВМЕСТЕ, отметил руководитель министерства. Заявки на помощь от семей мобилизованных просят выполнять добровольцев. Кроме того, на волонтёров рассчитывают в части доставки гуманитарных грузов в военные части.

«Эта работа проводится для того, чтобы оперативно решать текущие проблемы наших солдат. Нам нужно понимать, что это не конфликт, который происходит где-то там далеко. Это касается каждой семьи. Поэтому мы должны поддержать их всеми силами», — подчеркнул Пётр Шамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе военнослужащих из отряда «Боотур», состоящего из бойцов из Якутии, им передали технику и дополнительное снаряжение. В том числе участвующие в спецоперации в защиту Донбасса получили квадрокоптеры и автомобиль УАЗ «Патриот».