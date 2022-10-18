Пермь, 18 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Пермском крае на торговых объектах проверено более 14 тыс. пачек табачных изделий. С нарушением обязательных требований реализовывалось 2,9 тыс. пачек табачных изделий или 20,6%, сообщили 18 октября в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Фото пресс-службы калужской таможни Изъятая немаркированная табачная продукция

По фактам нарушения возбуждались административные дела. Виновные оштрафованы на 807,3 тыс. рублей. В рамках административных производств конфисковано 2459 пачек табачных изделий на сумму 2 млн 72,66 тыс. рублей.

Стоит отметить, на территории Прикамья розничной продажей табачной продукции и курительных аксессуаров занимаются 6,5 тысяч хозяйствующих субъектов. С начала 2022 года проверкам подверглись 256 объектов. Нарушения выявлены в 48 обследованных объектов (18%). В числе основных нарушений названы отсутствие акцизных марок и маркировки, реализация табачных изделий по цене ниже минимально установленной, нарушение запрета на розничную продажу табачной продукции с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте, продажа табачных изделий рядом с образовательными учреждениями.