Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Вызвавшие резкую критику петербуржцев положения регионального закона «О градостроительной деятельности» в части комплексного развития территории жилой застройки приостановлены до 1 января 2024 года. Соответствующий закон, ставящий реновацию на паузу, подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

В частности, до 1 января 2024 приостановлено действие статей 14.3 — 14.5 закона Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

Среди «замороженных» положений закона те, что определяют критерии отнесения многоквартирных домов к объектам, подлежащим реновации, устанавливают порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, предельный срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, подлежащих реновации.

Как заявили в Смольном, приостановление действия указанных положений позволит дополнительно проработать условия включения той или иной территории в программу реновации, а также определить необходимость внесения изменений, в том числе в федеральное законодательство.

Подписанный губернатором закон о приостановке реновации вступит в силу через 10 дней после его опубликования, то есть 28 октября 2022 года