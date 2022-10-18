Пенза, 18 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Пензенская область до 21 октября окажется во власти циклона. В регион вернется осеннее ненастье, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

На территории Пензенской области возобновятся дожди разной интенсивности, иногда с порывистым ветром. Из-за облачной погоды отрицательных температур не ожидается.

Днем, 18 октября, по области местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха составит около +12 градусов.

В ночь на среду, 19 октября, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Воздух прогреется до +10 градусов. Днем возможен умеренный, местами сильный дождь. Столбики термометров не поднимутся выше +13 °C.

В четверг, 20 октября, вероятна облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. В течение суток ветер сменится с западного на северный порывами до 11 м/с. Минимальная температура воздуха составит +2 градуса, максимальная — +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии при прохождении атмосферных фронтов 18–19 октября ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с. Днем температуры воздуха составят не выше +10 °С, в ночные часы — около 7 градусов тепла.

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