Берлин, 18 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Причиной нескольких взрывов, которые произошли в Балтийском море на российском газопроводе «Северный поток», могли стать диверсионные действия. К такому выводу пришли следователи в Германии. Об этом со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом следствия, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Диверсия

В Германии считают, что диверсия вряд ли совершена с военной подводной лодки. Неназванные источники в ФРГ заявили изданию, что одна из рассматриваемых версий произошедшего состоит в том, что взрывные устройства были погружены в воду с судна и приведены в действие дистанционно.

Издание отмечает, что германские специалисты не смогли увязать предполагаемую диверсию с действиями какого-то конкретного субъекта. Однако некоторые германские чиновники предполагают, что «за взрывами стоит Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

На днях полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте диверсии на газопроводе «Северный поток». Отмечается, что результаты расследования будут изучены и переданы совместной группе Германии, Дании и Швеции, а также приобщены к расследованию генпрокуратуры ФРГ.

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