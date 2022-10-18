Екатеринбург, 18 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Международный фестиваль университетского спорта пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики

Saratov. gov.ru Виды спорта

В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Спортсмены разыграют 189 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования пройдут на спортивных объектах, которые строили в рамках подготовки региона к Универсиаде.

По данным министерства физической культуры и спорта Свердловской области, участие в фестивале примут спортсмены из 94 стран мира, представляющие 246 различных вузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что «откладывает» право Екатеринбурга на проведение Универсиады.