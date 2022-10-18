Ярославль, , 10:17 — REGNUM В Ярославской области за 9 месяцев 2022 года поступления в бюджеты всех уровней выросли на 32 млрд рублей или 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании бюджетного комитета Ярославской областной думы рассказал руководитель УФНС по региона Александр Поляков.

Деньги Anton Starikov

Поступления в бюджеты всех уровней с территории региона составили 205 млрд рублей. Налоговые доходы составили 162 млрд, с ростом на 27%.

Для бюджета области на первом месте среди налогов оставётся НДФЛ. Поступления от него составили 22 млрд рублей, что на 3 млрд или 15% выше уровня прошлого года. Это следствие роста зарплат в таких отраслях как химическая промышленность, строительство, торговля, информационные технологии. Позитивная динамика и по налогу на прибыль (+6%), имущественные налоги (+12,5%), налог на профессиональный доход рост (в 2,5 раза).

Между тем план по бюджету по итогам года может быть не выполнен. По словам Александра Полякова, это связано с последней корректировкой бюджета, где план по налогу на прибыль был существенно увеличен. При этом крупнейшие компании сейчас испытывают трудности, связанные с санкциями и, по прогнозам, сократят прибыль.

«После корректировки 29 сентября поступления по налогу на прибыль были изменены и увеличены к уровню прошлого года на 124%. Налог на прибыль сокращается. Основные крупные налогоплательщики, поступления по ним падает, более чем на 560 млн рублей. Такое увеличение, с моей точки зрения, не совсем корректное. Мы стараемся, конечно, выполнить данный показатель, но с учетом того, что поступления сокращаются от основных налогоплательщиков, это будет сделать крайне проблематично», — сказал Александр Поляков.

По словам Полякова, в целом по году ожидается снижение налог на прибыль на 560 млн руб. По прогнозу УФНС, поступление налога на прибыль составит 23,9 млрд рублей, в то время как в бюджете сейчас запланировано 26,7 млрд.

При этом ожидается, что по итогам года валовый региональный продукт сократится и составит 97,8% по сравнению с прошлым годом.

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