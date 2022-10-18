Владивосток, , 10:15 — REGNUM На верфи Ливадийского ремонтно-судостроительного завода прошла торжественная церемония закладки килей двух новых судов. До конца 2023 года здесь будут построены грузовая баржа грузоподъемностью 40 тонн и служебно-разъездное судно ледового класса Ice3, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Судостроение Aoosk.ru

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Заказчиком грузовой баржи выступило министерство транспорта и дорожного строительства Камчатки. Однопалубное судно предназначено для перевозки автотранспорта, генеральных грузов, разгрузки судов на морских акваториях Охотского и Берингова морей в период открытой навигации.

Второе судно будет построено по заказу Камчатской дирекции по техническому обеспечению надзора на море.

«В Приморье есть все возможности для дальнейшего развития судостроения — надежная промышленная база, серьезные практические наработки и опыт. Судостроение работает на обновление флота страны, укрепление технологического суверенитета и является двигателем экономики региона в условиях санкционных ограничений», — сказал министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.

Строительство двух судов планируют завершить к концу 2023 года. Одновременное строительство двух судов происходит впервые в истории Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке судоремонтный завод 17 октября торжественно спустил на воду новое судно «Капитан» — третий краболов, построенный по госпрограмме инвестиционных квот.