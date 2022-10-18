Мэр Житомира заявил об отключении в городе света и воды
Житомир, Украина, 18 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Житомире отключили электричество и водоснабжение после обстрела. Об этом 18 октября сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
Он написал в личном телеграм-канале, что утро в городе началось с прилётов.
«Сейчас в городе нет света и воды. Больницы — на резервном питании», — рассказал Сухомлин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве начался пожар на ТЭЦ-6. Также загорелась ТЭЦ в Днепропетровске.