Херсон, 18 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS выпустили ВСУ по Каховской ГЭС в ночь на 18 октября. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.

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Попытка обстрела Каховской ГЭС со стороны Киева была предпринята около 02:00 18 октября. Всего было выпущено шесть ракет HIMARS.

«Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — приводит сообщение ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области сообщил о снижении интенсивности обстрелов региона.