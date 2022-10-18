Ейск, Краснодарский край, , 10:15 — REGNUM Приступить к комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома в Ейске планируется в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат следователи. Об этом 18 октября сообщает оперштаб Кубани.

Разрушенный дом Марина Каширская © ИА REGNUM

Уточняется, что решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать на основе результатов обследования экспертов.

ИА REGNUM сообщало, что в результате крушения Су-34 погибли 13 человек. 19 жильцов дома пострадали. Более 500 человек эвакуированы из опасной зоны.