Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Приступить к комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома в Ейске планируется в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат следователи. Об этом 18 октября сообщает оперштаб Кубани.

Марина Каширская ИА REGNUM Разрушенный дом

Уточняется, что решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать на основе результатов обследования экспертов.

ИА REGNUM сообщало, что в результате крушения Су-34 погибли 13 человек. 19 жильцов дома пострадали. Более 500 человек эвакуированы из опасной зоны.