Стокгольм, , 10:19 — REGNUM В Швеции на лидера Либералов Йохана Персона была подана жалоба в комитет партии по расследованиям за нарушение устава партии. Об этом написала газета GP.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

Йохан Персон, утверждается в жалобе, так и не проинформировал правление партии о содержании Соглашения Тидё, которое подверглось критике со стороны нескольких политиков. Поэтому, согласно внутреннему электронному письму, с которым ознакомилась редакция газеты, теперь об этом докладывается партийному надзорному органу.

«Я считаю крайне прискорбным, недемократичным и свидетельствующим об отсутствии лидерства тот факт, что в Партийном совете не было принято никакого решения относительно текущих переговоров и что окончательное предложение не было вынесено на рассмотрение партийного совета», — пишет член правления партии Симона Мохамссон, передает GP.

Напомним, что партотделение Либералов в Стокгольме также недовольно заключением Соглашения Тидё, которое привело партию в коридоры власти в правительстве.

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