Алапаевск, Свердловская область, , 10:25 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области двое подростков подожгли на улице пожилую женщину. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Трагедия произошла 16 октября. Двое юных уральцев 12 и 16 лет увидели на улице 69-летнюю женщину. Они достали из кустов заранее подготовленную бутылку, в которой находилась горючая жидкость. После этого, подбежав к свердловчанке, подростки облили её жидкостью и бросили спичку. От полученных ожогов женщина скончалась.

По данным канала, личности подростков уже установили. Старший из них находится под обязательством о явке. При этом следствие будет просить суд отправить уральца под домашний арест. Официальных комментариев от свердловского главка МВД пока не поступало.