Стокгольм, 18 октября 2022, 10:17 — REGNUM Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и его база парламентской поддержки столкнутся со многими проблемами в ближайшие четыре года. Вот что думает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, который подчеркивает сложность сохранения единства среди правых сил.
«Если они расколются в течение этого мандатного периода, они рискуют стать легкой добычей оппозиции», — считает эксперт.
Швеция движется к рецессии. Высокая инфляция, низкие темпы роста экономики и растущие процентные ставки могут создать ситуацию, когда новое правительство будет вынуждено принимать трудные решения для управления экономической политикой.
В то же время новые власти должны выполнять свои предвыборные обещания, прежде всего в отношении высоких цен на электроэнергию и топливо.
«Если правительство не примет меры быстро, нас ждут дебаты о невыполненных обещаниях», — предупредил Кнутсон.
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