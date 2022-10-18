Стокгольм, 18 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и его база парламентской поддержки столкнутся со многими проблемами в ближайшие четыре года. Вот что думает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, который подчеркивает сложность сохранения единства среди правых сил.

Цитата из видео на svtplay.se Матс Кнутсон, журналист агенства SVT

«Если они расколются в течение этого мандатного периода, они рискуют стать легкой добычей оппозиции», — считает эксперт.

Швеция движется к рецессии. Высокая инфляция, низкие темпы роста экономики и растущие процентные ставки могут создать ситуацию, когда новое правительство будет вынуждено принимать трудные решения для управления экономической политикой.

В то же время новые власти должны выполнять свои предвыборные обещания, прежде всего в отношении высоких цен на электроэнергию и топливо.

«Если правительство не примет меры быстро, нас ждут дебаты о невыполненных обещаниях», — предупредил Кнутсон.